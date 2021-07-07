Три дорожньо-транспортних пригоди з потерпілими трапилися на дорогах Тернополя та області впродовж доби 6 липня. Четверо людей потрапили до медзакладів.

На автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська не розминулося два автомобілі. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій ІЖ 27175-036, виконуючи поворот ліворуч, допустив зіткнення з Volkswagen Transfer, який рухався позаду легківки і здійснював маневр обгону. До лікарні бригада швидкої доправила водія та пасажира ІЖа.

У Тернополі під колеса Audi Q7 потрапив місцевий житель. Чоловік йшов узбіччям дороги на зустріч транспортним засобам. Його з тілесними ушкодженнями госпіталізували в реанімаційне відділення.

З політравмою та відкритим переломом гомілки потрапив до медзакладу житель Підволочиської територіальної громади, 1977 року народження. Чоловік, керуючи скутером, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у ВАЗ-2121.

У всіх водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.