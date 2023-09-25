Чотири людини отримали травми в результаті дорожньо-транспортних пригод. Впродовж 22 – 24 вересня на дорогах Тернополя та області слідчі зареєстрували 4 автопригоди.

У п’ятницю, 22 вересня, об 11:26 на лінію “102” надійшло анонімне повідомлення про аварію з потерпілими неподалік села Ступки. На місце пригоди виїжджали поліціянти. За попередньою інформацією, водій “Mercedes-Benz Sprinter 313” не врахував дорожньої ситуації й допустив зіткнення із попутним автомобілем марки “LDV Convoy”, кермувальник якого здійснював маневр повороту. Травми отримав водій “LDV Convoy”.

Близько опівдня у селі Петриків водій автомобіля “ВАЗ 21154” врізався у “Nissan Juke”. У результаті аварії з травмами до лікарні госпіталізували водійку “Nissan”.

Ще одна автопригода трапилася 22 вересня на трасі Доманове- Ковель-Чернівці-Тереблече, а саме в селі Яблунів Чортківського району. Водій автомобіля “Skoda Spaceback” зіткнувся із зустрічним транспортним засобом марки “ВАЗ 2103”. На момент аварії у “ВАЗі” було четверо пасажирів. Усі отримали тілесні ушкодження, а одну жінку медики госпіталізували. В іншій автівці перебувало двоє пасажирів. Тут обійшлося без травм.

Дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими зареєстрували 24 вересня близько 16:50 у Тернополі на вулиці Львівська. За попередніми даними, водій автомобіля “Opel Vectra”, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, допустив зіткнення з “Citroen Berlingo”. Тілесні ушкодження отримала пасажирка “Citroen”.

У всіх учасників автопригод взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Тривають перевірки.