Четверо людей постраждали у ДТП на Тернопільщині. ФОТО

Четвертого липня на перехресті Почаїв-Кременець не розминулися Ford Mondeo та Volkswagen T4.

За попередньою інформацією, водій Ford Mondeo, з’їжджаючи з головної дороги на другорядну, не пропустив зустрічне авто і відбулося зіткнення.

Кермувальника буса з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до хірургічного відділення лікарні За меддопомогою звернулася також пасажирка іншого автомобіля.

Під колесами авто того ж вечора опинилася жителька села Золотопотіцької територіальної громади. Жінка, 1981 року народження, за межами пішохідного переходу вийшла на проїжджу частину дороги і її збив ГАЗ-31105. Потерпілу доправили в травматологічне відділення, а водій з місця пригоди втік. За кілька годин працівники поліції знайшли автомобіль і водія. За кермом авто перебував 33-річний житель сусіднього села.

П’ятого липня близько 00:20 на автодорозі Ланівці-Озеряни в межах села Козачина Чортківського району не розминулися мотоцикліст та автомобіль.

За словами мотоцикліста, іномарка виїхала на смугу зустрічного руху, а тому уникнути удару не вдалося. Водій залишив місце ДТП. 18-річний кермувальник мототранспорту отримав тілесні ушкодження. У ході проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили автомобіль – учасника ДТП, пошуки водія тривають.

В учасників автопригод відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно статті 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.