За минулу добу на Тернопільщині зареєстровано чотири летальні випадки внаслідок COVID-19.
Помер 71-річний житель села Присівці Зборівського району, 75-річний мешканець Зборова, 55-річний житель села Криве Козівського району та 81-річний чортків’янин.
Загалом за добу в області підтверджено 257 випадків зараження вірусом COVID-19, повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (53 особи)
Бережанський район (8 осіб):
• м. Бережани – 6
• с. Жовнівка – 1
• с. Вільховець – 1
Борщівський район (11 осіб):
• смт Скала-Подільська – 6
• с. Лосяч – 3
• с. Іванків – 1
• с. Гуштин – 1
Бучацький район (18 осіб):
• м. Бучач – 6
• с. Нові Петликівці – 2
• с. Звенигород – 1
• с. Підзамочок – 3
• с. Переволока – 2
• с. Заривинці – 1
• с. Стінка – 1
• с. Зубрець – 2
Гусятинський район (9 осіб):
• смт Гусятин – 2
• м. Копичинці – 1
• с. Васильківці – 1
• с. Суходіл – 1
• смт Гримайлів – 1
• с. Городниця – 1
• с. Коцюбинці – 1
• с. Оришківці – 1
Заліщицький район (2 особи):
• м. Заліщики – 1
• с. Дорогичівка – 1
Збаразький район (3 особи):
• м. Збараж – 3
Зборівський район (5 осіб):
• м. Зборів – 3
• с. Хомівка – 1
• с. Гаї-За-Рудою – 1
Козівський район (5 осіб):
• смт Козова – 2
• с. Мала Плавуча – 1
• с. Велика Плавуча – 1
• с. Криве – 1
Кременецький район (18 осіб):
• м. Кременець – 12
• м. Почаїв – 1
• с. Сапанів – 1
• с. Великі Бережці – 1
• с. Білокриниця – 2
• с. Старий Олексинець – 1
Лановецький район (5 осіб):
• м. Ланівці – 1
• с. Борсуки – 1
• с. Білозірка – 2
• с. Москалівка – 1
Монастириський район (21 особа):
• м. Монастириська – 5
• сел. Коропець – 9
• с. Комарівка – 1
• с. Гончарівка – 1
• с. Вістря – 1
• с. Швайків – 1
• с. Маркове – 1
• с. Ковалівка – 2
Підволочиський район (22 особи):
• м. Скалат – 13
• с. Новосілка – 3
• с. Росохуватець – 1
• с. Чернилівка – 1
• с. Старий Скалат – 1
• с. Криве – 1
• с. Гнилички – 2
Підгаєцький район (0 осіб)
Теребовлянський район (6 осіб):
• м. Теребовля – 4
• с. Плебанівка – 1
• с. Лошнів – 1
Тернопільський район (30 осіб):
• с. Острів – 1
• с. Плотича – 1
• с. Великі Гаї – 6
• смт Великі Бірки – 4
• с. Підгородне – 1
• с. Лучка – 1
• с. Миролюбівка – 1
• смт Велика Березовиця – 3
• с. Гаї-Гречинські – 1
• с. Смиківці – 1
• с. Байківці – 3
• с. Шляхтинці – 1
• с. Велика Лука – 1
• с. Малий Ходачків – 1
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Буцнів – 1
• с. Біла – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 1
Чортківський район (22 особи):
• м. Чортків – 14
• с. Скородинці – 1
• с. Сосулівка – 2
• с. Ягільниця – 1
• с. Горішня Вигнанка – 1
• с. Колиндяни – 1
• с. Давидківці – 1
• с. Скомороші – 1
Шумський район (19 осіб):
• м. Шумськ – 13
• с. Жолобки – 1
• с. Потуторів – 1
• с. Угорськ – 2
• с. Рохманів – 1
• с. Кути – 1
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