Четверо людей постраждали у жахливій аварії на Тернопільщині. ФОТО

14/01/2019 0
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Аварія трапилася 11 січня вранці на трасі М-09 «Тернопіль-Львів-Рава-Руська».

Оперативно прибувши на місце події, патрульні з’ясували, що 47-річний водій автомобіля RENAULT не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу для руху, де допустив зіткнення з транспортним засобом VOLKSWAGEN MULTIVAN.

Унаслідок автопригоди водія і 44-річну пасажирку автомобіля RENAULT та двох пасажирів VOLKSWAGEN шпиталізовано в найближчий медичний заклад.

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