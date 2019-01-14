Четверо людей постраждали у жахливій аварії на Тернопільщині. ФОТО

14/01/2019 Розмір тексту:

Аварія трапилася 11 січня вранці на трасі М-09 «Тернопіль-Львів-Рава-Руська».

Оперативно прибувши на місце події, патрульні з’ясували, що 47-річний водій автомобіля RENAULT не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу для руху, де допустив зіткнення з транспортним засобом VOLKSWAGEN MULTIVAN.

Унаслідок автопригоди водія і 44-річну пасажирку автомобіля RENAULT та двох пасажирів VOLKSWAGEN шпиталізовано в найближчий медичний заклад.