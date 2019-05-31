Бригада державної компанії “Укренерго” потрапила в аварію в Тернопільській області: троє працівників загинули на місці, ще одна людина померла в лікарні.

Про це у Facebook повідомив тимчасовий виконувач обов’язків директора компанії Всеволод Ковальчук, передає Прямий.

При поверненні з місця виконання робіт на лінії 750 кВ Хаес-Жешув лінійна бригада Тернопільської дільниці Південно-Західної ЕС у складі старшого майстра, трьох електромонтерів та водія попала в дорожньо-транспортну пригоду.

При лобовому зіткненні з вантажівкою на місці загинуло троє пасажирів, четвертий помер в лікарні. Водій в важкому стані знаходиться в медичному закладі.

Як повідомили в прес-службі Національної поліції Тернопільської області, аварія трапилася близько 16:00 на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, на повороті до села Заруддя.

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