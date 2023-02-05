Турнірна таблиця італійської Серії А може нині трохи здивувати: ще недавно у “Ювентуса” було 38 очок, а зараз їх у нього чомусь стало аж… 23. Відповідно, італійський гранд опустився на 13 місце в турнірній таблиці. Таке покарання туринський клуб отримав за погану звичку його менеджменту займатися фінансовими махінаціями. І це ще не межа: спортивна прокуратура Італійської федерації футболу попросить зняти з “Ювентуса” ще як мінімум 20 очок через порушення при виплаті заробітної плати під час пандемії. На додачу до цього УЄФА оштрафував “Ювентус” на 3,5 млн. євро (ця сума за умови доведення нових епізодів обіцяє зрости до 23 млн. євро) і цілком може ще й усунути “стару сеньйору” від єврокубків на три роки. У зв’язку з цим виникає запитання: яких змін регулярно набувала б таблиця чемпіонату УПЛ, якби УАФ ставилася до різних зловживань її членів так само прискіпливо, як італійці?

Український вінгер лондонського “Челсі” Михайло Мудрик наразі більше відзначився в Англії як… легкоатлет. Він дебютував у АПЛ у футболці “синіх” в поєдинку 21 туру проти “Ліверпуля”. Мудрик з’явився на полі на 55 хвилині гри і своїми діями викликав симпатію дуже багатьох уболівальників “Челсі”. Статистичний портал Opta повідомив, що Мудрик розвинув у цій грі швидкість 36.63 км/год . Такий показник – найкращий результат за швидкістю в поточному сезоні АПЛ.

Центральний захисник київського “Динамо” Ілля Забарний перейшов у англійський “Борнмут”. Цей трансфер обійшовся “Борнмуту” приблизно в 27 млн євро, і відбувся він досить швидко, враховуючи властивість керівництва “Динамо” максимально затягувати такі справи. У контрактній угоді також прописані бонуси, тож у майбутньому сума може зрости. Ілля Забарний став найдорожчим переходом серед українців до 21 року та найдорожчим трансфером серед українських захисників. Також це рекордний продаж в історії київського “Динамо”. Забарний стане п’ятим українцем, який зараз грає у чемпіонаті Англії після Олександра Зінченка, Михайла Мудрика, Віталія Миколенка та Єгора Ярмолюка.

Місце Гравець Куди Сума, млн євро Рік 1 Ілля Забарний “Борнмут” 27 2023 2 Андрій Ярмоленко “Боруссія” Дортмунд 25 2017 3 Андрій Шевченко “Мілан” 23,91 1999 4 Віталій Миколенко “Евертон” 23,5 2022 5 Александар Драгович “Байєр” 21 2016

Президент УАФ Андрій Павелко високо оцінив роботу голови комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі: “Я дуже вдячний усім нашим іноземним фахівцям, які допомагають привносити у наш футбол європейські стандарти. Ми чудово пам’ятаємо, що наш суддівський комітет – це завжди була мафія у мафії. Я дуже довго бачив, як вони зовсім не хотіли змінюватись. Були цілі мафіозні династії. Я вважаю, що Лучі проводить дуже хорошу роботу. Він є прикладом для наших молодих суддів, які в майбутньому очолять комітет арбітрів і виховають нових зірок. Я впевнений, що цей перехід відбудеться. Ми вдячні Лучі, що він цей перехід здійснює”.

Футбольний журналіст Роберто Моралес повідомив, що президент “Металіста” Олександр Ярославський припинив фінансування харківського клубу:” Я чув що у клубі шукають, де взяти гроші. Відразу 6 гравців “Металіста” зараз перебувають на перегляді у “Дніпрі-1”, який очолює Олександр Кучер, екс-тренер харківського клубу. Натомість генеральний директор “Металіста” Валерій Грига спростував цю інформацію і повідомив, що Ярославський залишається президентом клубу і і бере участь у його життєдіяльності .Хлопці отримали зарплату та вирушили на збори до Туреччини. Більше ніяких чуток і пліток щодо нашого президента я не коментуватиму. Вважаю, що вони спрямовані на дискредитацію футбольного клубу “Металіст”, – сказав Грига.