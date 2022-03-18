Представники Червоного Хреста Норвегії запропонували свою допомогу жителям Тернопільської області. Вони нададуть необхідні медикаменти, а натомість необхідно сформувати 10 мобільних бригад, які надаватимуть первинну медичну допомогу на території області.

Про це розповіла начальник департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.

– Представники Червоного Хреста із Норвегії запропонували надання первинної медичної допомоги всім жителям області, в тому числі тимчасово переміщеним, – каже Ольга Ярмоленко. – Необхідно створити 10 бригад, до складу кожної увійде лікар, медсестра і водій. Бригада буде укомплектована медикаментами, які надасть Червоний Хрест Норвегії, лікар робитиме первинний огляд пацієнта. Норвезький Червоний Хрест має досвід роботи таких мобільних бригад у Луганській та Донецькій областях. Їхні фахівці, які там ще перебувають, поділилися досвідом як організувати цю роботу і на наступний тиждень ми їх очікуємо і з наступного тижня почнемо організовувати бригади. Тернопільська область стала першою, яку вибрав Червоний Хрест Норвегії і запропонував співпрацю. Ми підтримали цю ініціативу і будемо її розвивати.

За словами представника Норвезького Червоного Хреста Джейкоба, на Тернопільщині є багато кваліфікованих і компетентних людей із необхідними навичками та мотивацією, тому це хороше місце, щоб розпочати роботу пересувних мобільних бригад.

– Ми зупинилися тут на кілька днів на запрошення наших колег із Червоного Хреста України аби знайти найкращий шлях для підтримки населення і системи охорони здоров’я України, – додав Йорген, представник Червоного Хреста Норвегії. – Ми поспілкувалися із мобільними клініками охорони здоров’я, представниками місцевої влади та місцевого Червоного Хреста. Будьте певні ми зробимо свій внесок під час підвищеного тиску на систему охорони здоров’я тут, на заході України.