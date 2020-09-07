З моменту запровадження на території України карантину, працівники поліції щоденно проводять перевірки суб’єктів господарювання щодо дотримання запроваджених обмежувальних заходів.

З понеділка, 7 вересня, на території держави набуває чинності нове зонування адаптивного карантину. Згідно рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій до «червоної зони» потрапили міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області.

Нагадаємо, при “червоному” рівні діє заборона на:

• регулярні та нерегулярні перевезення усіма видами транспорту, крім легкових авто та службового транспорту;

• відвідування закладів освіти здобувачами освіти;

• діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, фітнес-центрів, магазинів, крім торгівлі продуктами харчування, ліками, засобами гігієни.

Окрім цього на Тернопільщині «помаранчевий» рівень встановлено в місті Кременець, Борщівському, Заліщицькому, Збаразьському, Зборівському, Козівському, Кременецькому, Лановецькому, Підволочиському, Підгаєцькому та Шумському районах.

При введенні “помаранчевого” рівня забороняється:

• проведення масових заходів за участю більше ніж 100 осіб та більше однієї особи на 20 кв. метрів площі будівлі або території, де проводиться захід;

• діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів;

• робота після 24-ї та до 7-ї години розважальних закладів (нічних клубів) та закладів громадського харчування (крім замовлень на винос);

• навчання в групах більше ніж 20 осіб, крім закладів дошкільної та загальної середньої освіти;

• проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім невідкладних.

• діяльність спортивних залів, фітнес-центрів;

• приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку та оздоровлення та відпочинок дітей за межами зазначеної території.

Працівники поліції проводимуть роз’яснювальну роботу з суб’єктами господарювання й на злісних порушників складатимуть адміністративні матеріали згідно ст.44-3 КУпАП – порушення правил щодо карантину людей.