Як повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев, у регіоні фіксують підйом рівня захворюваності протягом тижня.

Учора в області виявили 53 нових випадки зараження COVID-19. За динамікою поширення коронавірусу область перевищує допустимі показники, встановлені Кабміном.

«Ситуація в області залишається нестабільною. Зокрема, вона схильна до тижневих коливань. Як правило, у понеділок маємо невисокі цифри. А до середини тижня ми маємо різкий підйом захворюваності. За минуло добу ми зареєстрували 53 випадки захворювання на COVID-19. Починаючи із 17 червня, це один з високих показників. Щодо міста, то ситуація краща, ніж по області. Область, на жаль, перебуває, в червоній зоні, як і Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Хмельницька. Тобто ми виглядаємо зараз так само, як весь західний регіон України», – зазначає Володимир Паничев.

У Тернополі вчора діагностували 21 випадок інфікування. Семеро заражених COVID-19 виявили у Збаразькому районі, шестеро — у Тернопільському, восьмеро у Чортківському. За словами лікарів, люди інфікуються переважно через близьке контактування з хворими.

Софія Романська

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