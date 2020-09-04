Як ми повідомляли, державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій третього вересня на позачерговому засідання переглянула зонування регіонів у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Відповідно до прийнятого рішення з 7 вересня у Тернополі, Бережанах, Чорткові та у Бережанському, Бучацькому, Гусятинському, Монастирському, Теребовлянському, Тернопільському та Чортківському районах встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Тернопіль вдруге потрапив до «червоної» зони. Вперше це сталося більше місяця тому – 22 липня. І на початку серпня, на позачерговій сесії міськради депутати визнали, що Постанова Кабміну є антиконституційною. Рішення сесії Тернопільської міської ради, прийняте 3 серпня залишається чинним та обов’язковим до виконання і сьогодні. Про це нагадав, як міський голова Сергій Надал, так і юрист міськради Олександр Печіль, під час засідання міського оперативного штабу 4 вересня.

– У рішенні Конституційного суду від 28 серпня 2020 року зазначено, що конституційні права і свободи людини не можуть бути обмежені, крім випадків передбачених Конституцією, в умовах воєнного або надзвичайного стану, – зауважив Олександр Печіль, начальник управління правового забезпечення. – Обмеження можуть встановлюватися виключно законом, а встановлення обмежень підзаконними актами суперечить Конституції. Третього серпня на позачерговій сесії міськради депутати визнали, що рішення Державної комісії та Постанови КМУ не грунтуються на нормах Конституції. Наше рішення покликане забезпечити життєдіяльність міста: роботу транспорту, суб’єктів господарювання, дошкільних і навчальних закладів з дотриманням протиепідемічних заходів. Рішення чинне та обов’язкове до виконання.

Відповідно до рішення міського оперативного штабу, сьомого вересня у місті продовжать працювати садочки, школи, суб’єкти господарювання, громадський транспорт, ринки, заклади громадського харчування. Щодо роботи громадського транспорту, то у ньому дозволено перевозити тільки працюючих тернополян. При собі вони повинні мати будь-який документ, який посвідчує, що людина має роботу.

Ольга Трач

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