Тернопіль і сім районів потрапили до червоної зони епідемічної небезпеки.

Таке рішення прийняли учора на засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС. Відтак з 7 вересня на цих адміністративних територіях повинні посилити карантин.

Залишаються у червоній зоні Чортків, Бережани і Бережанський район. У зеленій зоні з понеділка не буде жодного населеного пункту.

Як повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев, на Тернопільщині значно перевищений показник захворюваності, і це стало причиною запровадження червоної зони. Через стрімке поширення COVID-19, окремі райони цього тижня перетнули допустиму межу щодо нових випадків коронавірусу.

«Протягом двох тижнів спостерігалася стрімка тенденція поширення COVID-19. Показник захворюваності зріс до 242,2 Зокрема, він значно перевищив допустимі показники помаранчевої зони у цих семи районах. Щодо інших показників, а саме – кількість тестувань, наповненість ліжкомісць, то вони не перевищують межі червоної зони. Однак для переведення в іншу зону, вистачає і цього показника, оскільки він говорить про значення поширення COVID-19 у регіоні».

Додамо, червона зона передбачає заборону руху громадського транспорту, закладів громадського харчування, торгових центрів, спортивних залів, освітніх установ. Чи вводити ці обмеження, будуть вирішувати органи місцевої влади. Так, у Тернополі це питання розглядатимуть на засіданні міського штабу з протидії епідемії коронавірусу, яке має розпочатися об 11-й годині.

Софія Романська

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