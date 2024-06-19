Дощі та грози пройдуть наприкінці тижня на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, до регіону наближається атмосферний фронт. Він сприятиме зниженню температурних показників.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 20 червня у краї буде хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура по області вночі 16 – 21° тепла, вдень 20 – 25° тепла, по м. Тернополю вночі 17 – 19° тепла, вдень 22 – 24° тепла.

«20-го червня в Україну завітає атмосферний фронт. Тому в західних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. За фронтом у цих областях послабне спека. Очікується сильний вітер переважно північно-західного напрямку, можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду! Надалі літо повернеться із короткого відрядження і наведе лад спекою, короткими дощами», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За словами синоптиків, у лісах та інших природних об’єктах області – надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження лісових пожеж.