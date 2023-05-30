Спекотну погоду передбачають синоптики в останній день травня на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів вдень підвищуватимуться до 27 градусів тепла. Переважно обійдеться без опадів.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 31 травня зберігатиметься мінлива хмарність. Втім, майже по всій території регіону обійдеться без опадів.

«Травень в Україні завершиться теплою погодою. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 9 – 14° тепла, вдень 22 – 27° тепла», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, на Тернопільщині до кінця тижня зберігатимуться тенденції до підвищення температурних показників. Червень розпочнеться спекотною погодою. Стовпчики термометрів місцями в регіоні сягатимуть 28 градусів тепла. Ближче до вихідних у краї можливі грози, які принесуть чергову порцію холоду.