Величезну рибину зловив мешканець Тернопільщини Богдар Карий, а його здобич заважила майже шість кілограмів.

Як повідомляють “Тернополяни“, масивний короп потрапив на рибальські принади чоловіка на водоймі Підгайців. Загальна вага рибини 5,7 кілограмів.

На сторінці спільноти в мережі Фейсбук умілий рибалка опублікував своє фото з рибою. А краянин Григорій Жибак жартівливо порівнює вагу риболова та вагу коропа, іронічно натякаючи, що вони майже одинакові.

Нагадаємо, нещодавно мешканець Лановеччини впіймав 8-кілограмового товстолобика.