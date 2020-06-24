Учора на Тернопільщині виявили сорок двох заражених коронавірусом. Це черговий антирекорд у нашому регіоні, – кажуть в обласному лабораторному центрі. Через інтенсивне зростання інфікувань епідеміологи просять посилити карантинні обмеження.

Географія нових випадків COVID-19 з кожним днем розширюється, – зазначає епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Учора дев’ять нових випадків зараження додалося в обласному центрі.

«Минулої доби у лабораторному центрі було проведено 624 дослідження методом ПЛР. Підтверджено 42 випадки зараження вірусом COVID-19. Географія нових випадків розширилася. Зокрема, маємо три нові випадки у Тернопільському районі, вісім заражених осіб виявили у Лановецькому районі, по одному випадку зараження у Шумському і Бучацькому районах, вісім інфікованих виявили у Гусятинському районі, сім у Чортківському та два в Монастириському. До речі, там тривалий час не виявлялося нових випадків. На жаль, минула доба – це черговий антирекорд коронавірусу у Тернопільській області».

На Тернопільщині триває тестування методом ІФА. Всього обстежили 1184 особи, антитіла до коронавірусу виявили лише у двадцять двох людей. Це дає підстави стверджувати, що рівень колективного імунітету низький, відтак регіон не може протистояти поширенню недуги.

Софія Романська