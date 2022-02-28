Нинішній час, коли в Україні лунають вибухи, на житлові квартали падають ракети, сіючи руйнування і смерть, не надто налаштовує на гумористичний лад, але зовсім без нього обійтися навіть в такій ситуації не можна – це було б, мабуть, не по-українськи. А “по-українськи” нині стає в світі трендовим. І не лише з позиції висловлення співчуття нашій країні й вияву солідарності з нею, а й захоплення стійкістю і мужністю українців.

До численної армії антипатиків Путіна в усьому світі від учорашнього дня, мабуть, додалася і доволі чимала і згуртована спільнота тернопільських любителів звеселяючих напоїв. В умовах напруженої ситуації, викликаної російською агресією, міська рада прийняла обгрунтоване (з точки зору інтересів громадськості) і немилосердне (з позиції любителів різних видів оковитої) рішення припинити продаж алкогольних напоїв. Якогось суб’єкта в стані постійного похмілля це може ввести у шок, і звинувачувати в своїх абстинентних бідах він, свідомий і патріотичний, повинен буде передусім господаря Кремля. Той сам, доводилося чути, не схильний до надуживання спиртного (що, однак, не заважає йому приймати рішення, які погано узгоджуються з адекватним, тверезим станом людини) і ось тепер ще й змусить терпіти майже пекельні муки фанатів “зеленого змія” в “файному” місті. Парадоксальним чином йому навіть можуть бути вдячні дружини й родини місцевих побутових п’яничок і алкашів – хоча, думається, останні все ж спробують якимось чином розв’язати цю несподівану й складну проблему. І тут вже, мабуть, справа за нашими правоохоронцями і тією ж територіальною обороною. Якщо вони призначені для того, щоб протидіяти ворожим диверсантам, то вже дати собі раду із затятими порушниками, напевно, таки лише тимчасового “сухого закону” тим більше повинні. І якщо, за потреби, дадуть чергу з автомата по якійсь “п’яній” автівці чи по якомусь мародерові, то проти цього, напевно, навряд чи заперечував би законослухняний обиватель. А, взагалі, шановні “алчущі та спраглі”, варто б нині просто потерпіти. Щиро розумію ваш стан, тому що… розумію. Але світ сьогодні захоплюється свідомою і патріотичною Україною, а і перше, і друге не дуже в’яжуться із залитими очима і сплутаною свідомістю. Так що потерпіть – вип’єте всі разом уже за перемогу.