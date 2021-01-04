Вартість виготовлення паспорта громадянина України у формі картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідок на тимчасове і постійне проживання зросла з першого січня 2021 року.

Це пов’язано зі подорожчанням бланків біометричних документів, які друкує Державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна».

Про це повідомляє Державна міграційна служба України.

Паспорт громадянина України у формі картки, який оформляють вперше, при досягненні 14-річного віку, як і раніше, буде безкоштовним. Для інших категорій населення його виготовлення упродовж 20 робочих днів із 345 гривень зросло до 363 гривень. Виготовлення ID-картки за 10 днів обійдеться у 489 гривень, тобто подорожчало на 18 гривень.

Вартість паспорта громадянина України для виїзду за кордон, виготовленого за 20 робочих днів із 682 гривень зросла до 694, за сім робочих днів – з 1034 до 1046 гривень.

Посвідка на тимчасове проживання, яку виготовляють за 15 робочих днів, з першого січня коштує 915 гривень. Посвідка на постійне проживання – 752 гривні.

У Державній міграційній службі зазначають, що громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2020 року, отримають документи за старою ціною. Тим особам, які здійснили оплату адміністративних послуг до 31 грудня 2020 року, але заяву для оформлення документів ще не подавали, потрібно буде доплатити за тарифами, що діятимуть на момент подачі заяви.

Фото із сайту Державної міграційної служби України