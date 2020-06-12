Рішення про проведення сесії Тернопільської обласної ради в перших числах липня було прийнято сьогодні, 11 червня, під час засідання уповноважених представників депутатських фракцій.

Першочергово будуть розглянуті господарські питання та депутатські звернення. Також подано пропозицію заслухати звіт голови Тернопільської облдержадміністрації Володимира Труша про здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 на території області.

– За період карантину та подолання пандемії коронавірусу в області назбиралося багато господарських питань, які потребують вирішення. Крім того, у депутатських фракцій є відповідні звернення, які виникають як реакція на події в суспільстві з боку Офісу президента та Уряду. Плануємо на сесії також внести зміни до обласного бюджету і водночас будемо ініціювати звіт голови Тернопільської облдержадміністрації Володимира Труша. Нас цікавить проведена робота щодо здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 в області. Адже з обласного бюджету на це було виділено понад 20 млн. грн, – зазначив Віктор Овчарук.