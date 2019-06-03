4 червня відбудеться ІІІ пленарне засідання ХІ сесії обласної ради.
Засідання розпочнеться о 10.00 годині в приміщенні Борщівського агротехнічного коледжу за адресою, місто Борщів, вул. Грушевського, буд. 15.
Проект черговості розгляду питань порядку денного одинадцятої сесії (третє пленарне)
|№з/п
|Номер проекту
|Назва проекту
|1.
|Проект № 1402-1
|Про затвердження передавальних актів балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів перетворених закладів охорони здоров’я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області до правонаступників – комунальних некомерційних підприємств Тернопільської обласної ради
|2.
|Проект № 1431
|Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Більче-Золотецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації» Тернопільської обласної ради
|3.
|Проект № 1432
|Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Бережанський обласний дитячий гастроентерологічний санаторій» Тернопільської обласної ради
|4.
|Проект № 1433
|Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний спеціалізований будинок дитини» Тернопільської обласної ради
|5.
|Проект № 1434
|Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Буданівська обласна психоневрологічна лікарня» Тернопільської обласної ради
|6.
|Проект № 1435
|Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Заліщицький обласний госпіталь інвалідів війни та реабілітованих» Тернопільської обласної ради
|7.
|Проект № 1436
|Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Заліщицький дитячий центр медичної реабілітації» Тернопільської обласної ради
|8.
|Проект № 1437
|Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Кременецький обласний дитячий психоневрологічний санаторій» Тернопільської обласної ради
|9.
|Проект № 1438
|Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Микулинецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації» Тернопільської обласної ради
|10.
|Проект № 1439
|Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний наркологічний диспансер» Тернопільської обласної ради
|11.
|Проект № 1440
|Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» Тернопільської обласної ради
|12.
|Проект № 1441
|Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» Тернопільської обласної ради
|13.
|Проект № 1442
|Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Почаївська обласна психоневрологічна лікарня» Тернопільської обласної ради
|14.
|Проект № 1443
|Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний центр служби крові» Тернопільської обласної ради
|15.
|Проект № 1444
|Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради
|16.
|Проект № 1445
|Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Теребовлянська обласна станція переливання крові» Тернопільської обласної ради
|17.
|Проект № 1446
|Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Тернопільська університетська лікарня» Тернопільської обласної ради
|18.
|Проект № 1447
|Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна лікарня «Хоспіс» Тернопільської обласної ради
|19.
|Проект № 1448
|Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер» Тернопільської обласної ради
|20.
|Проект № 1449
|Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Чорківський обласний комунальний шкірно-венерологічний диспансер» Тернопільської обласної ради
|21.
|Проект № 1450
|Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний центр громадського здоров’я» Тернопільської обласної ради
|22.
|Проект № 1456
|Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня» Тернопільської обласної ради
|23.
|Проект № 1422
|Про порядок проведення конкурсу на посаду керівника комунального некомерційного підприємства – закладу охорони здоров’я Тернопільської обласної ради та укладення контракту з керівником за результатами конкурсу
|24.
|Проект № 1461
|Про виконання рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 22 лютого 2019 року № 590 «Про внесення припису про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону» та вжиття зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів у директора Тернопільської обласної філармонії Лемішки Ярослава Петровича
|25.
|Проект № 1410
|Про прийняття з державної власності до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Тернопільської області автомобіля швидкої медичної допомоги
|26.
|Проект № 1382
|Про затвердження актів приймання – передачі основних засобів і товарно-матеріальних цінностей від Тернопільської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна» до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області
|27.
|Проект № 1333-1
|Про безоплатну передачу необоротних матеріальних активів (друкованих видань) з балансу Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини бібліотекам, музеям і установам Тернопільської області
|28.
|Проект № 968
|Про зміну найменування установи Тернопільської обласної ради «Петриківський обласний комунальний дитячий будинок-інтернат»
|29.
|Проект № 969
|Про зміну найменування установи Тернопільської обласної ради «Мельнице-Подільський обласний комунальний дитячий будинок-інтернат»
|30.
|Проект № 1229
|Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Шкробота Володимира Васильовича
|31.
|Проект № 1244
|Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Лучечка Юрія Михайловича
|32.
|Проект № 1308
|Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Власюка Валерія Аркадійовича
|33.
|Проект № 1309
|Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України Гаврилюка Василя Івановича
|34.
|Проект № 1310
|Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України Андрушківа Павла Степановича
|35.
|Проект № 1399
|Про затвердження статуту комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна школа вищої спортивної майстерності» у новій редакції
|36.
|Про статут Тернопільського обласного комунального підприємства «Фірма «Тернопільавіаавтотранс» у новій редакції
|37.
|Проект № 947
|Про розгляд клопотання Державної служби геології та надр України від 17 листопада 2017 року № 28685/03/12-17 щодо погодження видачі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІБМ ГРУП» (м.Тернопіль) спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування пісковиків Кам’янецького-2 родовища, що знаходиться у Теребовлянському районі Тернопільської області
|38.
|Проект № 1202
|Про розгляд клопотання Державної служби геології та надр України від 25 квітня 2018 року №7154/03/12-18 про надання погодження щодо продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки вапняку, Літятинської ділянки на території Літятинської сільської ради Бережанського району Тернопільської області
|39.
|Проект № 1396
|Про розгляд клопотання Державної служби геології та надр України від 06 вересня 2018 року №17840/03/12-18 про надання погодження щодо продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки пісковиків Гумниської ділянки (площі №№ 1-2), яка знаходиться в Теребовлянському районі Тернопільської області
|40.
|Проект № 1416
|Про надання акта про надання гірничого відводу приватному підприємству «КРАСКО» (м. Тернопіль) для розробки Оришківського родовища суглинку у Гусятинському районі Тернопільської області
|41.
|Проект № 1455
|Про надання Тернопільському музичному коледжу ім. Соломії Крушельницької дозволу на списання з балансу основних засобів
|42.
|Проект № 958
|Про надання Тернопільському обласному державному музичному училищу ім. С.Крушельницької дозволу на укладення договору оренди нежитлового приміщення з громадською організацією «Тернопільський обласний осередок Національної Федерації самбо України»
|43.
|Проект № 1355
|Про затвердження розпоряджень голови Тернопільської обласної ради у міжсесійний (пленарний) період
|44.
|Проект № 1205
|Про надання дозволу Тернопільському обласному центру служби крові на продаж плазми, непридатної для використання з лікувальною ціллю
|45.
|Проект № 1301
|Про надання Тернопільському обласному комунальному центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді дозволу на укладення договору позички комплексу з Тернопільським національним економічним університетом
|46.
|Проект № 1203
|Про надання Бережанському психоневрологічному будинку – інтернату згоди на поділ земельної ділянки
|47.
|Проект № 1306
|Про звіти депутатів Тернопільської обласної ради шостого скликання перед виборцями про свою роботу
|48.
|Проект № 1377
|Про реорганізацію Борщівської обласної комунальної центральної районної аптеки №11
|49.
|Проект № 1238
|Про призначення Капущак Тетяни Іванівни на посаду директора Тернопільського обласного комунального підприємства «Профілактична дезинфекція» в Борщівському районі
|50.
|Проект № 1247
|Про передачу приміщення з балансу Тернопільської обласної філармонії на баланс комунальної установи Тернопільської обласної ради «База спеціального медичного постачання»
|51.
|Проект № 1345
|Про схвалення проекту змін до Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року
|52.
|Проект № 1346
|Про схвалення проекту змін до Плану з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року
|53.
|Проект № 1290
|Про надання комунальній установі Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний протитуберкульозний диспансер» дозволу на списання з балансу багатоквартирного житлового будинку
|54.
|Проект № 1214
|Про внесення змін до рішення Тернопільської обласної ради від 08 червня 2018 року № 994 «Про затвердження положення про обласні премії в галузі культури та складу комітету з присудження обласних премій в галузі культури»
|55.
|Проект № 1286
|Про затвердження статуту Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю у новій редакції
|56.
|Проект № 1276
|Про програму обласного конкурсу мікропроектів для публічних бібліотек у сільській місцевості Тернопільської області на 2019-2023 роки
|57.
|Проект № 494
|Про розгляд клопотання Почаївської Свято-Успенської Лаври щодо надання гірничого відводу для розробки Почаївського родовища будівельних пісків Кременецького району
|58.
|Проект № 894-1
|Про реорганізаціюпідприємстваТернопільської обласної ради «Заліщицька районна друкарня»
|59.
|Проект № 1026
|Про хід виконання рішення Тернопільської обласної ради від 11 листопада 2014 року № 1814 «Про обласну програму «Ветеран» на 2015-2019 роки»
|60.
|Проект № 1048
|Про зміни в складі наглядової ради Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
|61.
|Проект № 1092
|Про ситуацію щодо ремонту дороги до села Стінка Бучацького району (пропозиція деп. Заріцька Н.Р.)
|62.
|Проект № 1278
|Про внесення змін та доповнень до мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Тернопільської області
|63.
|Проект № 1085-1
|Про погодження «Клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до «Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» по Підгаєцькому районному комунальному спеціалізованому лісогосподарському підприємству «Підгайціагроліс» Тернопільської області»
|64.
|Проект № 1154
|Про погодження «Клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до «Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» по Почаївському вищому професійному училищі Тернопільської області»
|65.
|Проект №1189
|Про розгляд клопотання Смиковецької сільської ради Тернопільського району від 04 квітня 2018 року № 127
|66.
|Проект № 1193
|Про внесення змін до рішення Тернопільської обласної ради від 10 лютого 2016 року №73 «Про структуру та чисельність виконавчого апарату Тернопільської обласної ради шостого скликання» (з наступними змінами)
|67.
|Проект № 1209
|Про дострокове припинення повноважень депутата Тернопільської обласної ради шостого скликання Зарівного Василя Миколайовича
|68.
|Проект № 1350
|Про розгляд звернення громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан» (м. Тернопіль) від 09 серпня 2018 року № 218
|69.
|Проект № 1420
|Про інформацію прокуратури Тернопільської області від 25 січня 2019 року № 04/2/2-93 вих 19 про результати діяльності органів прокуратури Тернопільської області щодо зміцнення законності та правопорядку за 12 місяців 2018 року
|70.
|Про звернення Тернопільської обласної ради про необхідність якнайшвидшого прийняття проектів Законів України спрямованих на спрощення розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією та суттєвого зменшення при придбанні автомобілів (проп. деп.. Бобка В.О.
|71.
|Про депутатський запит депутата Тернопільської обласної ради Сиротюка О.М. щодо розгляду колективної скарги жителів сіл Олесине, Уритва, Геленки Козівського району (відсутні матеріали)
|72.
|Про діяльність і виконання статутних завдань Тернопільським державним науково-технічним підприємством «Промінь»
|73.
|Про зміну типу трьох закладів інституційного догляду та виховання дітей
|74.
|Інформація тимчасової контрольній комісії Тернопільської обласної ради з вивчення питання щодо будівництва каскаду гідроелектростанцій з водосховищами на верхньому Дністрі (голова комісії Нитка Р.О.) про результати перевірки стану дотримання рішення Тернопільської обласної ради від 3 березня 2016 року № 93 «Про заборону будівництва каскаду гідроелектростанцій з водосховищами на верхньому Дністрі на території Тернопільської області» (проп. депутата Чашки В.Г.)
|75.
|Про положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти
|76.
|Проект № 643
|Про внесення змін до рішення Тернопільської обласної ради від 31 травня 2016 року № 175 «Про реформування друкованого засобу масової інформації газети «Свобода» та редакції газети, співзасновником яких є Тернопільська обласна рада»
|77.
|Проект № 1397
|Про надання Тернопільському музичному коледжу ім. Соломії Крушельницької дозволу на укладення договору позички частини нежитлового приміщення
|78.
|Проект № 1400
|Про надання згоди Почаївському психоневрологічному будинку – інтернату на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель
|79.
|Проект № 1404
|Про приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад
|80.
|Проект № 1414
|Про припинення дії обласної програми забезпечення функціонування Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв імені Ігоря Герети на 2016 – 2020 роки
|81.
|Проект № 1415
|Про звіт про діяльність установи «Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області» за 2018 рік
|82.
|Проект № 1429
|Про передачу матеріальних цінностей з балансу Тернопільського обласного краєзнавчого музею на баланс комунальної установи Тернопільської обласної ради «Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини»
|83.
|Про внесення змін до перспективного плану формування територій громад Тернопільської області ( проп. ОДА)
|84.
|Про внесення змін до перспективного плану формування територій громад Тернопільської області ( проп. деп.. Яциковського Б.І.))
|85.
|Про внесення змін до перспективного плану формування територій громад Тернопільської області ( проп. деп.. Піня М.М.)
|86.
|Про внесення змін до перспективного плану формування територій громад Тернопільської області ( проп. деп.. Леськіва І.Ю.)
|87.
|Про внесення змін до перспективного плану формування територій громад Тернопільської області ( проп. деп.. Крупи Л.Л.)
|88.
|Про інформацію Тернопільської обласної державної адміністрації про виконання рішення Тернопільської обласної ради від 06 листопада 20118 року № 1171 «Про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Тернопільської області»
|89.
|Проект № 1150
|Про затвердження «Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Загребелля», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів»