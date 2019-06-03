№з/п Номер проекту Назва проекту

1. Проект № 1402-1 Про затвердження передавальних актів балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів перетворених закладів охорони здоров’я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області до правонаступників – комунальних некомерційних підприємств Тернопільської обласної ради

2. Проект № 1431 Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Більче-Золотецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації» Тернопільської обласної ради

3. Проект № 1432 Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Бережанський обласний дитячий гастроентерологічний санаторій» Тернопільської обласної ради

4. Проект № 1433 Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний спеціалізований будинок дитини» Тернопільської обласної ради

5. Проект № 1434 Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Буданівська обласна психоневрологічна лікарня» Тернопільської обласної ради

6. Проект № 1435 Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Заліщицький обласний госпіталь інвалідів війни та реабілітованих» Тернопільської обласної ради

7. Проект № 1436 Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Заліщицький дитячий центр медичної реабілітації» Тернопільської обласної ради

8. Проект № 1437 Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Кременецький обласний дитячий психоневрологічний санаторій» Тернопільської обласної ради

9. Проект № 1438 Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Микулинецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації» Тернопільської обласної ради

10. Проект № 1439 Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний наркологічний диспансер» Тернопільської обласної ради

11. Проект № 1440 Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» Тернопільської обласної ради

12. Проект № 1441 Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» Тернопільської обласної ради

13. Проект № 1442 Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Почаївська обласна психоневрологічна лікарня» Тернопільської обласної ради

14. Проект № 1443 Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний центр служби крові» Тернопільської обласної ради

15. Проект № 1444 Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради

16. Проект № 1445 Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Теребовлянська обласна станція переливання крові» Тернопільської обласної ради

17. Проект № 1446 Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Тернопільська університетська лікарня» Тернопільської обласної ради

18. Проект № 1447 Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна лікарня «Хоспіс» Тернопільської обласної ради

19. Проект № 1448 Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер» Тернопільської обласної ради

20. Проект № 1449 Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Чорківський обласний комунальний шкірно-венерологічний диспансер» Тернопільської обласної ради

21. Проект № 1450 Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний центр громадського здоров’я» Тернопільської обласної ради

22. Проект № 1456 Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня» Тернопільської обласної ради

23. Проект № 1422 Про порядок проведення конкурсу на посаду керівника комунального некомерційного підприємства – закладу охорони здоров’я Тернопільської обласної ради та укладення контракту з керівником за результатами конкурсу

24. Проект № 1461 Про виконання рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 22 лютого 2019 року № 590 «Про внесення припису про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону» та вжиття зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів у директора Тернопільської обласної філармонії Лемішки Ярослава Петровича

25. Проект № 1410 Про прийняття з державної власності до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Тернопільської області автомобіля швидкої медичної допомоги

26. Проект № 1382 Про затвердження актів приймання – передачі основних засобів і товарно-матеріальних цінностей від Тернопільської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна» до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області

27. Проект № 1333-1 Про безоплатну передачу необоротних матеріальних активів (друкованих видань) з балансу Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини бібліотекам, музеям і установам Тернопільської області

28. Проект № 968 Про зміну найменування установи Тернопільської обласної ради «Петриківський обласний комунальний дитячий будинок-інтернат»

29. Проект № 969 Про зміну найменування установи Тернопільської обласної ради «Мельнице-Подільський обласний комунальний дитячий будинок-інтернат»

30. Проект № 1229 Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Шкробота Володимира Васильовича

31. Проект № 1244 Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Лучечка Юрія Михайловича

32. Проект № 1308 Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Власюка Валерія Аркадійовича

33. Проект № 1309 Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України Гаврилюка Василя Івановича

34. Проект № 1310 Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України Андрушківа Павла Степановича

35. Проект № 1399 Про затвердження статуту комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна школа вищої спортивної майстерності» у новій редакції

36. Про статут Тернопільського обласного комунального підприємства «Фірма «Тернопільавіаавтотранс» у новій редакції

37. Проект № 947 Про розгляд клопотання Державної служби геології та надр України від 17 листопада 2017 року № 28685/03/12-17 щодо погодження видачі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІБМ ГРУП» (м.Тернопіль) спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування пісковиків Кам’янецького-2 родовища, що знаходиться у Теребовлянському районі Тернопільської області

38. Проект № 1202 Про розгляд клопотання Державної служби геології та надр України від 25 квітня 2018 року №7154/03/12-18 про надання погодження щодо продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки вапняку, Літятинської ділянки на території Літятинської сільської ради Бережанського району Тернопільської області

39. Проект № 1396 Про розгляд клопотання Державної служби геології та надр України від 06 вересня 2018 року №17840/03/12-18 про надання погодження щодо продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки пісковиків Гумниської ділянки (площі №№ 1-2), яка знаходиться в Теребовлянському районі Тернопільської області

40. Проект № 1416 Про надання акта про надання гірничого відводу приватному підприємству «КРАСКО» (м. Тернопіль) для розробки Оришківського родовища суглинку у Гусятинському районі Тернопільської області

41. Проект № 1455 Про надання Тернопільському музичному коледжу ім. Соломії Крушельницької дозволу на списання з балансу основних засобів

42. Проект № 958 Про надання Тернопільському обласному державному музичному училищу ім. С.Крушельницької дозволу на укладення договору оренди нежитлового приміщення з громадською організацією «Тернопільський обласний осередок Національної Федерації самбо України»

43. Проект № 1355 Про затвердження розпоряджень голови Тернопільської обласної ради у міжсесійний (пленарний) період

44. Проект № 1205 Про надання дозволу Тернопільському обласному центру служби крові на продаж плазми, непридатної для використання з лікувальною ціллю

45. Проект № 1301 Про надання Тернопільському обласному комунальному центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді дозволу на укладення договору позички комплексу з Тернопільським національним економічним університетом

46. Проект № 1203 Про надання Бережанському психоневрологічному будинку – інтернату згоди на поділ земельної ділянки

47. Проект № 1306 Про звіти депутатів Тернопільської обласної ради шостого скликання перед виборцями про свою роботу

48. Проект № 1377 Про реорганізацію Борщівської обласної комунальної центральної районної аптеки №11

49. Проект № 1238 Про призначення Капущак Тетяни Іванівни на посаду директора Тернопільського обласного комунального підприємства «Профілактична дезинфекція» в Борщівському районі

50. Проект № 1247 Про передачу приміщення з балансу Тернопільської обласної філармонії на баланс комунальної установи Тернопільської обласної ради «База спеціального медичного постачання»

51. Проект № 1345 Про схвалення проекту змін до Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року

52. Проект № 1346 Про схвалення проекту змін до Плану з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року

53. Проект № 1290 Про надання комунальній установі Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний протитуберкульозний диспансер» дозволу на списання з балансу багатоквартирного житлового будинку

54. Проект № 1214 Про внесення змін до рішення Тернопільської обласної ради від 08 червня 2018 року № 994 «Про затвердження положення про обласні премії в галузі культури та складу комітету з присудження обласних премій в галузі культури»

55. Проект № 1286 Про затвердження статуту Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю у новій редакції

56. Проект № 1276 Про програму обласного конкурсу мікропроектів для публічних бібліотек у сільській місцевості Тернопільської області на 2019-2023 роки

57. Проект № 494 Про розгляд клопотання Почаївської Свято-Успенської Лаври щодо надання гірничого відводу для розробки Почаївського родовища будівельних пісків Кременецького району

58. Проект № 894-1 Про реорганізаціюпідприємстваТернопільської обласної ради «Заліщицька районна друкарня»

59. Проект № 1026 Про хід виконання рішення Тернопільської обласної ради від 11 листопада 2014 року № 1814 «Про обласну програму «Ветеран» на 2015-2019 роки»

60. Проект № 1048 Про зміни в складі наглядової ради Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

61. Проект № 1092 Про ситуацію щодо ремонту дороги до села Стінка Бучацького району (пропозиція деп. Заріцька Н.Р.)

62. Проект № 1278 Про внесення змін та доповнень до мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Тернопільської області

63. Проект № 1085-1 Про погодження «Клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до «Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» по Підгаєцькому районному комунальному спеціалізованому лісогосподарському підприємству «Підгайціагроліс» Тернопільської області»

64. Проект № 1154 Про погодження «Клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до «Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» по Почаївському вищому професійному училищі Тернопільської області»

65. Проект №1189 Про розгляд клопотання Смиковецької сільської ради Тернопільського району від 04 квітня 2018 року № 127

66. Проект № 1193 Про внесення змін до рішення Тернопільської обласної ради від 10 лютого 2016 року №73 «Про структуру та чисельність виконавчого апарату Тернопільської обласної ради шостого скликання» (з наступними змінами)

67. Проект № 1209 Про дострокове припинення повноважень депутата Тернопільської обласної ради шостого скликання Зарівного Василя Миколайовича

68. Проект № 1350 Про розгляд звернення громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан» (м. Тернопіль) від 09 серпня 2018 року № 218

69. Проект № 1420 Про інформацію прокуратури Тернопільської області від 25 січня 2019 року № 04/2/2-93 вих 19 про результати діяльності органів прокуратури Тернопільської області щодо зміцнення законності та правопорядку за 12 місяців 2018 року

70. Про звернення Тернопільської обласної ради про необхідність якнайшвидшого прийняття проектів Законів України спрямованих на спрощення розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією та суттєвого зменшення при придбанні автомобілів (проп. деп.. Бобка В.О.

71. Про депутатський запит депутата Тернопільської обласної ради Сиротюка О.М. щодо розгляду колективної скарги жителів сіл Олесине, Уритва, Геленки Козівського району (відсутні матеріали)

72. Про діяльність і виконання статутних завдань Тернопільським державним науково-технічним підприємством «Промінь»

73. Про зміну типу трьох закладів інституційного догляду та виховання дітей

74. Інформація тимчасової контрольній комісії Тернопільської обласної ради з вивчення питання щодо будівництва каскаду гідроелектростанцій з водосховищами на верхньому Дністрі (голова комісії Нитка Р.О.) про результати перевірки стану дотримання рішення Тернопільської обласної ради від 3 березня 2016 року № 93 «Про заборону будівництва каскаду гідроелектростанцій з водосховищами на верхньому Дністрі на території Тернопільської області» (проп. депутата Чашки В.Г.)

75. Про положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти

76. Проект № 643 Про внесення змін до рішення Тернопільської обласної ради від 31 травня 2016 року № 175 «Про реформування друкованого засобу масової інформації газети «Свобода» та редакції газети, співзасновником яких є Тернопільська обласна рада»

77. Проект № 1397 Про надання Тернопільському музичному коледжу ім. Соломії Крушельницької дозволу на укладення договору позички частини нежитлового приміщення

78. Проект № 1400 Про надання згоди Почаївському психоневрологічному будинку – інтернату на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель

79. Проект № 1404 Про приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад

80. Проект № 1414 Про припинення дії обласної програми забезпечення функціонування Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв імені Ігоря Герети на 2016 – 2020 роки

81. Проект № 1415 Про звіт про діяльність установи «Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області» за 2018 рік

82. Проект № 1429 Про передачу матеріальних цінностей з балансу Тернопільського обласного краєзнавчого музею на баланс комунальної установи Тернопільської обласної ради «Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини»

83. Про внесення змін до перспективного плану формування територій громад Тернопільської області ( проп. ОДА)

84. Про внесення змін до перспективного плану формування територій громад Тернопільської області ( проп. деп.. Яциковського Б.І.))

85. Про внесення змін до перспективного плану формування територій громад Тернопільської області ( проп. деп.. Піня М.М.)

86. Про внесення змін до перспективного плану формування територій громад Тернопільської області ( проп. деп.. Леськіва І.Ю.)

87. Про внесення змін до перспективного плану формування територій громад Тернопільської області ( проп. деп.. Крупи Л.Л.)

88. Про інформацію Тернопільської обласної державної адміністрації про виконання рішення Тернопільської обласної ради від 06 листопада 20118 року № 1171 «Про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Тернопільської області»