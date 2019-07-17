На трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік Кременця, чергова автопригода.

17 липня близько 6:20 у ДТП потрапили вантажівка ГАЗ-3309 та мотоцикліст, повідомляють у поліції.

Правоохоронців та швидку викликав водій молоковоза. За попередньою інформацією, водій вантажівки та мототранспорту рухалися в напрямку Тернополя. Проте кермувальник Honda Hornet не дотримався безпечної дистанції та врізався у задню праву частину молоковоза.

В результаті удару двадцятирічного мотоцикліста госпіталізували з церебральною комою в реанімаційне відділення. У хлопця відкрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та інші ушкодження. На момент аварії мотоцикліст був у шоломі, але його це не врятувало від важких травм.

Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 1 ККУ.