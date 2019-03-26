У разі низьких балів на зовнішньому незалежному оцінюванні учні ПТУ і студенти коледжів можуть залишитися без дипломів. Минулорічним «двієчникам» Міністерство освіти і науки України дозволило перескласти тестування, – повідомив відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. Цього року такої можливості може і не бути.

Нагадаємо, від минулого року ЗНО обов’язкове і для учнів ПТУ, і студентів коледжів. У 2018-му році близько 17% таких абітурієнтів на Тернопільщині не склали ЗНО. Вони отримають документи про освіту лише після перездачі.

«Коли студенти коледжів і ПТУ складають ЗНО на 1, 2 або три бали, їх мають відрахувати із числа студентів і видати академічну довідку. У минулому році таких було близько 17%. Однак Міністерство освіти і науки України дозволило їм перездати ЗНО в цьому році. Лише тоді вони зможуть отримати атестати і дипломи молодшого спеціаліста. Думаю, цього року такої можливості може і не бути. Тому учням ПТУ і студентам коледжів треба готуватися, щоб скласти ЗНО. У протилежному їх можуть відрахувати з числа студентів. До речі, цього року серед учасників пробного ЗНО – велика кількість студентів коледжів, вони хвилюються за результати», – зазначив Юрій Шайнюк.

Додамо, 24 березня тернопільські абітурієнти складали пробне ЗНО. За словами Юрія Шайнюка, у цьому іспиті взяло участь понад чотири тисячі осіб. Результати тестування будуть відомі 29 березня.

Софія Романська