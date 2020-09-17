У четвер, 17 вересня, близько восьмої ранку з тяжкими тілесними ушкодженнями бригада швидкої доправила до лікарні чоловіка, 1954 року народження.

Він, їдучи на велосипеді, потрапив під колеса автомобіля.

Аварія трапилася в селі Великі Гаї. На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, автомобіль Volkswagen не дотримався безпечної дистанції в’їхав в попутний транспортний засіб марки PEUGEOT, який за інерцією збив велосипедиста.

Причини автопригоди встановить слідство.