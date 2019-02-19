Через жарт двох студентів у Тернополі підняли на ноги поліцію і рятувальників

19/02/2019 Розмір тексту:

Двоє 15-річних студентів коледжу вирішили пожартувати, виготовивши з картонного паперу та надувної кульки зі світловим діодом начебто вибуховий предмет. Жарти підлітків обернулися кримінальним провадженням.

18 лютого близько дев’ятої години до чергової частини Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від директора торговельно-економічного коледжу про те, що в туалетній кімнаті на третьому поверсі виявлено підозрілий предмет.

На місце події виїхали не лише поліцейські, а й інші екстрені служби, адже картонна коробка нагадувала вибуховий предмет – з неї стирчали незрозумілі проводи та горів світловий діод. З приміщення коледжу було евакуйовано студентів, педагогів та технічний персонал.

Підозрілим предметом виявися згорток гофрованого картону із написом «жарт» та всередині із залишком надувної кульки зі світловим діодом.

Співробітники ювенальної превенції встановили, причетні до виготовлення такого «сюрпризу» двоє 15-річних студентів коледжу. Підлітки зізналися: вони лише хотіли пожартувати, а що їхні дії призведуть до надзвичайної ситуації – не задумувалися.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 2 статті 296 ККУ – хуліганство, вчинене групою осіб. Покарання за це – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років, повідомляють у поліції.

Окрім цього, екстрені служби, які виїжджали на місце події, будуть позиватися до суду на відшкодування матеріальних витрат, заподіяних неправдивим викликом.