Через “Збаразьке кільце” не будуть курсувати тролейбуси

В рамках середнього поточного ремонту на автомобільній дорозі загального користування М-12 (М30), 7-8 серпня у Тернополі проводитимуться роботи з влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття на ділянці дороги від «Збаразького кільця» до Гаївського шляхопроводу.

У зв’язку з цим з 09:00 год. 7 серпня до 06:00 год. 9 серпня в районі транспортної розв’язки вулиць 15 Квітня – Протасевича – просп. Степана Бандери – Підволочиське шосе («Збаразьке кільце») буде тимчасово припинено рух тролейбусів.

Перелік маршрутів електротранспорту, рух яких зміниться, та схема курсування будуть повідомлені додатково.

Рух автобусів і приватних транспортних засобів не припинятиметься.

На ділянці проведення ремонтних робіт будуть встановлені дорожні знаки відповідно до типових схем організації дорожнього руху.

Заздалегідь просимо жителів Тернополя з розумінням поставитись до ситуації, що склалася, і приносимо вибачення за тимчасові незручності.

Звертаємося до водіїв з проханням бути максимально уважними в місцях проведення дорожніх робіт, дотримуватися вимог Правил дорожнього руху та звертати увагу на попереджувальні знаки.