Через завершення опалювального сезону у Тернополі припинять постачання гарячої води

13 квітня на території Тернопільської міської територіальної громади завершується опалювальний сезон.

Про це повідомили у прес-службі міської ради. Рішення прийняли на засіданні виконкому через підвищення температурних показників.

Середньодобова температура повітря понад три доби перевищує вісім градусів тепла. Це причина для завершення опалювального періоду, – повідомив директор «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій Чумак. Зупинять теплопостачання опівночі.

«Завершується опалювальний період для житлового сектору, комунальних закладів: лікарень, загальноосвітніх шкіл, садочків. Через переключення на міжопалювальний період у першій половині доби не буде гарячого водопостачання. Його відновимо о другій половині дня – близько 16.00. Просимо вибачення за тимчасові незручності. Це технічні моменти».

Після завершення опалювального періоду у Тернополі розпочнуть ремонтні роботи на 42 котельнях, які обслуговують 780 житлових будинків.