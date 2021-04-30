Через завершення опалювального сезону у Тернополі не буде гарячої води

У п’ятницю в Тернополі завершується опалювальний сезон. Рішення прийняли на засіданні виконкому через підвищення температурних показників.

Зупинили подачу тепла до житлових будинків, шкіл, дитячих садків, лікарень. Через переключення на неопалювальний період у першій половині доби не буде гарячого водопостачання. Його відновлять близько 16.00.

«Середньодобова температура повітря понад три доби перевищує вісім градусів тепла. Це причина для завершення опалювального періоду. Виконком прийняв рішення завершити період теплопостачання 30 квітня. Подача тепла зупиняється для житлового сектору, комунальних закладів: лікарень, загальноосвітніх шкіл, садочків. Через переключення на міжопалювальний період у першій половині доби не буде гарячої води. Послуга буде відновлена близько 16.00. Просимо вибачення за тимчасові незручності. Це технічні моменти», – повідомив директор «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій Чумак.

Після завершення опалювального періоду у Тернополі розпочнуть ремонтні роботи на 42 котельнях, які обслуговують 780 житлових будинків.