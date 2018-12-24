Через залишені на колії інструменти на Тернопільщині застряг потяг

24/12/2018 Розмір тексту:

Пасажирський потяг 358Л, який їхав з Рахова до Києва, застряг на шляху в Тернопільській області та понад чотири години не рушає з місця.

Про це Громадському повідомила журналістка Уляна Бойчук.

«Від 8-ї години просто стоїмо в полі. Я телефонувала на гарячу лінію Укрзалізниці, але там сказали, що відповідь на скаргу треба чекати 14 днів», — сказала журналістка.

Залізничники повідомили, що потяг не може проїхати, адже ремонтна бригада не забрала з колій приладдя. За словами начальника потяга, туди має приїхати локомотив, прибрати усе з колій — і тоді потяг рушить.

«У потязі працює туалет, є вода та тепло. Люди сплять. У сусідньому купе чула, як мати сказала дитині: «Не їж всі бутерброди, бо не відомо, скільки ще стояти будемо», — розповіла Бойчук.

Провідниця в одному з вагонів порадила тим, хто запізнюється, по прибуттю на вокзал Києва звернутися до чергового.