Теребовлянською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 1 ст. 242 КК України (Порушення правил охорони вод) стосовно головного інженера комунального підприємства.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

За версією слідства, посадова особа, яка є відповідальною за поводження з відходами підприємства, у 2017 році, знаючи про неробочий стан очисних споруд комунального підприємства, допустила скид зворотних вод в річку Гнізна.

За висновками експерта, неодноразове потрапляння неочищеної води із перевищенням встановлених нормативів, стало причиною систематичного забруднення поверхневих вод річки, що створило небезпеку для довкілля.

Розслідування завершено.

Стаття інкримінованого злочину передбачає покарання у виді штрафу від однієї тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.