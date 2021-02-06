Артилерійський снаряд Другої світової війни виявили у Заліщицькому районі. Бойовий засіб помітили місцеві жителі поблизу села Мишків та викликали рятувальників.

Фахівці державної служби з надзвичайних ситуацій встановили, що це арт-снаряд АС-75. Вони позначили та обгородили місце виявлення бойового засобу, провели інформаційно-роз’яснювальну роботу з місцевим населенням.

Як зазначила речниця ДСНС в області Ірина Крупа, при виявленні підозрілого предмета, що може виявитися вибухонебезпечним категорично забороняється брати його у руки, зберігати, нагрівати та ударяти по ньому; переносити, перекладати, перекочувати його з місця на місце; намагатися розібрати; заносити в приміщення; здавати на металобрухт. Не забувайте, що легковажне та необережне поводження з вибухонебезпечними предметами неодноразово призводило до загибелі або каліцтва як дітей, так і дорослих».