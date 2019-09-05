У зв’язку із загрозою вчинення терористичних або диверсійних актів та враховуючи оперативну інформацію від правоохоронних органів, очільник Тернополя Сергій Надал доручив виконавчим органам влади вжити додаткових заходів безпеки.

Над посиленими заходами першочергово працюватимуть виконавчі органи, які координують діяльність освітніх, медичних, культурних, молодіжних закладів та установ, підприємств житлово-комунальної сфери. У найближчий час керівникам відповідних підприємств, установ, організацій (організаторів заходів) буде доведено до неухильного виконання пам’ятку першочергових дій у разі виявлення невідомих предметів.

Також у міськраді звертаються до тернополян з проханням не чіпати, не пересувати, не розкривати невідомі, підозрілі та вибухонебезпечні предмети, а при виявленні таких предметів або залишених без нагляду транспортних засобів, невідкладно інформувати правоохоронні органи.