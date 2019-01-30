Через вибори усіх правоохоронців Тернопільщини відкличуть з відпусток

30/01/2019 Розмір тексту:

На Тернопільщині на період президентських виборів з відпусток відкличуть усіх правоохоронців.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про це під час розширеного засідання колегії ГУНП в Тернопільській області поінформував керівник обласної поліції Олександр Богомол.

За його словами, на охорону громадського порядку на час виборів будуть залучені всі правоохоронці. Одні чергуватимуть на дільницях, інші працюватимуть над розкриттям правопорушень, які реєструватимуться під час передвиборної кампанії та у день виборів.

«В останню декаду березня весь особовий склад поліції буде переведений на посилений варіант несення служби, будуть відкликані усі з відпусток і будуть всі залучені до несення служби. Плануйте уже розрахунок сил та засобів, які у нас будуть. Усі, хто повернуться з зони ООС, також залучатимуться до охорони громадського порядку і забезпечення виборів на дільницях», – сказав Богомол.

Він підкреслив, що першочергове завдання правоохоронців у виборчий період – це забезпечити законність, прозорість, вчасне реагування, прийняття швидких законних рішень по зверненнях щодо порушень виборчого законодавства. Богомол також наголосив, що поліція залишатиметься поза політикою попри взаємодію з учасниками виборчого процесу.

«Підтримання порядку в період перед виборами, взаємодія з громадськими організаціями, які братимуть участь в виборах, як спостерігачі, консультанти, представниками кандидатів в президенти. Взаємодія повинна бути зі всіма. Поліція аполітична і це основне правило, яке ніхто порушувати не буде», – підсумував начальник обласного управління Нацполіції.