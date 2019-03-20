21-22 березня 2019 року буде перекрито рух транспорту на вул. Січових Стрільців.

Відповідне рішення прийнято на засіданні виконавчого комітету, повідомляють у міській раді.

Як зазначається у документі, рішення прийняте на звернення Тернопільського обласного вузола спеціального зв’язку Державного підприємства спеціального зв’язку щодо тимчасового перекриття вул. Січових Стрільців для необхідності доставки документів виборчого процесу для голосування з виборів Президента України.

Нагляд за організацією руху транспорту та пішоходів здійснюватиме управління патрульної поліції в Тернопільській області ДПП.