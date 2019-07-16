Останній тиждень передвиборчої кампанії змусив тернопільських поліцейських перейти на посилений варіант служби.

Забезпечувати правопорядок спільно з правоохоронцями будуть військовослужбовці Національної гвардії України.

Нині у посиленому режимі працює ситуаційний центр, працівники якого забезпечують моніторинг та управління нарядами поліції на місцях, будуть створені додаткові слідчо-оперативні групи для належного реагування на повідомлення про скоєння правопорушень та порушень виборчого законодавства, а також додаткові наряди вибухотехніків та кінологів для реагування на повідомлення про виявлення небезпечних чи підозрілих предметів. Під час виборів правоохоронці здійснюватимуть цілодобову охорону окружних виборчих комісій, усіх дільничних виборчих комісій, охоронятимуть виборчу документацію, слідкуватимуть за дотриманням публічного порядку поблизу кожної дільниці, а також виконуватимуть усі функції, передбачені чинним законодавством. У випадку, якщо ви стали очевидцем правопорушення – поліція просить звертатися на оперативну лінію 102.

Додамо, з початку передвиборчої кампанії на Тернопільщині складено близько сорока адміністративних протоколів, пов’язаних із порушенням вимог виборчого законодавства. Як повідомив речник Нацполіції в області Сергій Крета, відкрито перше кримінальне провадження, пов’язане з порушенням виборчого процесу. В обласному центрі побилися представники двох політичних сил.

Софія Романська