Через війну в Тернополі критично не вистачає водіїв! Громадський транспорт може зупинитися?

Через війну в Україні та посилену мобілізацію, у Тернополі виник суттєвий брак водіїв для роботи на громадському транспорті. Мобілізованих водіїв, слюсарів, ремонтників банально нікому замінити.

Найголовніша причина – війна, але є не менш важливий чинник – заробітна плата, яку в комунальному транспорті Тернополя не піднімали ще з 2021 довоєнного року.

Рекордна кількість вакансій

Як повідомляють у Тернопільському обласному центрі зайнятості, з початку року в службу зайнятості від роботодавців Тернопільщини надійшло 226 вакансій з транспортної галузі. Найбільше пропозицій роботи – у пасажирському наземному транспорті. На початок літа у Тернополі нестача водіїв тролейбусів сягала 30%, зараз дефіцит може бути ще більшим. Якщо дефіцит водіїв сягне позначки 40 %, комунальний транспорт Тернополя може банально стати.

Врятують жінки-водії?

Як заявили у «Тернопільелектротранс», підприємство готове оплачувати навчання людям. Підготовка майбутніх водіїв з нуля займає три з половиною місяці. Та попри це знайти кермувальників важко. Головна причина – не влаштовує зарплата. Тому у штаті може побільшати жінок.

Яка ситуація з маршрутками

В приватних перевізників ситуація дещо краща. Хоча плинність кадрів є. Також через мобілізацію та розмір зарплати. Тому велика частина — жінки. Якщо чоловіки і приходять — то це містяни, які мають групу інвалідності або ж непризовного віку.

«Мобілізували наших. Ми подавали оголошення, то прийшли до нас жінки-водії. Десь приходять нові люди, більшість ті, які мають інвалідність. Хлопці молоді є, які поєднують навчання і роботу. Ми виходимо з тієї ситуації, яка є», – заявив директор одного з транспортних підприємств міста.