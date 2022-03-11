Тернопільська область готова приймати у себе не тільки людей із територій де тривають бойові дії, а й виробництва. Так, до нашої області перенесуть два потужних підприємства.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш під час брифінгу 10 березня.

– В область переїжджає два великі підприємства, – повідомив Володимир Труш. – 9 березня шукали для них територію. Приїжджають і за тиждень часу починають працювати. Це збільшення робочих місць для Тернопільщини, можливість запустити економіку у безпечних регіонах. Прошу голів громад максимального сприяння, бо за тиждень потрібно розгорнути ці топові підприємства України. Окрім цього, розпочали працювати з головами громад по виділенню земельних ділянок для будівництва житла для переселених людей. Зараз підбираємо такі ділянки і будемо зводити там модульне житло для переселенців.

На Тернопільщині, станом на 10 березня перебуває більше 22 тисяч людей з інших регіонів. За словами Володимира Труша при масовій евакуації на Тернопіллі передбачено розмістити 280 тисяч людей.