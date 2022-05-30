Через війну на Тернопільщині заборонили святкування останнього дзвоника. Втім, рішення щодо вручення документів про освіту прийматимуть безпосередньо у навчальних закладах.

Навчальний рік у закладах освіти області завершиться від 27 травня до 12 червня. Як зазначила начальниця управління освіти і науки Тернопільської ОВА Ольга Хома, це пов’язано з тим, що частина освітніх закладів перебувала на карантині.

«Цьогоріч у зв’язку з воєнними діями в Україні, урочисті святкування заборонені. Рішення стосовно святкування останнього дзвоника та вручення документів про освіту, безпосередньо приймають місцеві органи влади та заклади освіти. Вважаємо, що будь-які урочистості у сьогоднішній час у період війни як такі не можуть відбуватися. Тому і були рекомендації для закладів, щоб це відбувалося безпосередньо в закладі. Можна запросити усіх випускників і вручити їм свідоцтва, чи це може бути онлайн-зустріч, відповідно до якої керівник навчального закладу, класний керівник, привітають із завершенням навчального року», – зазначила Ольга Хома.

Додамо, наразі школи області працюють дистанційно. Деякі виші відновили змішаний формат навчання.