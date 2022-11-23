Управління транспортних мереж та зв’язку тепер може самостійно оперативно коригувати маршрутну мережу громадського пасажирського транспорту.

Таке уповноваження йому надали під час засідання виконавчого комітету 23 листопада.

– Рішення це об’єктивно необхідне через відключення електроенергії, – прокоментував Сергій Надал, міський голова. – Це необхідно для того, щоб управління транспорту мало відповідні повноваження, щоб не виникало запитань ні у перевізників, ні у патрульної поліції, ні в інших.

У прийнятому рішенні йдеться про те, що управління транспортних мереж та зв’язку уповноважене здійснювати оперативне коригування маршрутної мережі громадського пасажирського транспорту загального користування Тернопільської міської територіальної громади. В разі потреби воно забезпечує обслуговування тролейбусних маршрутів автобусами, автобусних маршрутів тролейбусами, здійснює збільшення або зменшення випуску транспорту на маршрутну мережу, впроваджує інші заходи, спрямовані на забезпечення потреб в перевезеннях пасажирів.