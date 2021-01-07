На Різдвяні свята в області оголосили штормове попередження.

За інформацією обласного гідрометеоцентру, у регіоні очікуються несприятливі погодні умови: дощі з мокрим снігом, туман, ожеледиця на автошляхах.

Ускладнення погодних умов може призвести до порушень транспортного сполучення, – попереджають метеорологи. У зв’язку з переміщенням циклону з території Румунії на Північну Україну та його атмосферних фронтів 07 січня очікуються складні метеорологічні явища.

“Циклон принесе ускладнення погоди, опади – переважно дощ, місцями мокрий сніг, та сильний вітер. Де випадатиме мокрий сніг, очікується налипання мокрого снігу – водії, обережно! Це найбільше стосується західних областей. Вітер буде південно-східним, а на Заході північно-західним, поривчастим, часом до сильного. Температура повітря у ніч на Різдво передбачається близько нуля. Вдень 7-го січня очікується на Заході України 0+3 градуси. Похолодання до “мінусів” прийде в Україну на наступному тижні, якраз на Маланки-Василя”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, Різдво Тернопільщина зустріне з дощем. А похолодання, снігопадів, морозів слід очікувати за тиждень.