У «ковідному» відділенні Косівської лікарні на Івано-Франківщині медпрацівник поставив «заупокійну» свічку при ввімкнених кисневих концентраторах. Насичене киснем повітря спалахнуло, охопивши полум’ям всю палату. Як наслідок – четверо людей загинуло, ще четверо – у важкому стані.

Через трагедію Міністерство розвитку громад і територій України вирішило протягом 3 днів провести перевірку “ковідних лікарень” на дотримання протипожежних вимог, щоб не допустити аналогічних випадках в інших регіонах. Чиновники також запропонували додаткове навчання на тему правильного поводження з киснем для медичного персоналу. Як зазначила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, із керівниками лікарень була проведена позачергова онлайн-нарада.

«Протягом 2021-го року було проведено 6 планових і 3 позапланових перевірки медичних закладів. Сьогодні на позачерговому засіданні прийнято рішення щодо проведення позапланових перевірок. Було вирішено провести повторний інструктаж для відповідальних осіб, котрі працюють у реанімаційних відділеннях із підключенням балонів до систем подачі кисню. Керівникам медичних закладів нагадали про відповідальність за дотриманням усіх протипожежних правил та безпечне поводження з киснем».

Перевірки на дотримання правил протипожежної безпеки планують провести в усіх лікарнях області.