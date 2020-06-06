Халатність чи нещасний випадок стали причиною смерті молодого чоловіка повинні встановити правоохоронці. На Теребовлянщині під час роботи загинув житель райцентру, 1997 року народження.

Чоловік працював в бригаді від районної електростанції. Майстри проводили роботи в населених пунктах – заміняли трансформатори.

Нещастя трапилося в селі Конопківка. Там проходить три високовольтних лінії. Ремонтники їх відключили, але, як стало відомо згодом, не всі.

Один з робітників підійшов до лінії і його вдарило струмом. Через тіло двадцятитрирічного хлопця пройшов розряд в десять тисяч Вольт.

Дві секунди вистачило, аби вбити майстра. Колеги намагалися надати меддопомогу. Приїхала на місце події і бригада екстреної меддопомоги. Проте врятувати життя хлопцеві не вдалося.

За словами начальника Теребовлянського відділу поліції Андрія Купчака, загиблий працював монтером офіційно впродовж двох років. Чому не вимкнувся струм – встановить слідство.

Даний факт внесли в ЄРДР згідно статті 272 частина 2 ККУ, повідомляють у поліції.