З 26 червня розпочнуть курсувати пасажирські поїзди до Львова.

Зокрема, компанія відновлює рейси поїздів №743/744 Дарниця, Київ — Львів, №715/716 Київ – Львів, №91/92 Київ — Львів та №12/11 Львів — Одеса.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови правління Укрзалізниці Іван Юрик, інформує пресслужба компанії.

Також, за його словами, з цієї ж дати поїзди, які раніше курсували через Львів без зупинки для висадки та посадки пасажирів, її відновлять.

«Наразі ми закінчуємо роботи щодо призначення зазначених поїздів та вже незабаром відкриємо продаж квитків», — переконує Юрик.

Поїзд №743/744 Дарниця, Київ — Львів вирушатиме зі станції Дарниця о 17:07, зі станції Київ-Пасажирський о 17:33 та прибуватиме до Львова о 22:49. Зворотно відправлення зі Львова о 06:02 та прибуття на станцію Київ-Пасажирський об 11:17, на станцію Дарниця об 11:43. Під час курсування передбачені зупинки на таких станціях: Святошин, Коростень, Дубно, Підзамче.

Поїзд №715/716 Київ — Львів вирушатиме з Києва о 06:50 та прибуватиме до Львова о 13:45. Зворотно відправлення о 16:12 та прибуття до Києва о 23:08. Зупинки на станціях Вінниця, Хмельницький та Тернопіль.

Поїзд №91/92 Київ — Львів вирушатиме з Києва о 22:37 та прибуватиме до Львова о 06:26. Зворотно відправлення о 23:19 та прибуття до Києва о 06:49. Під час слідування поїзд зупинятиметься на станціях Святошин, Підзамче.

Поїзд №12/11 Львів — Одеса вирушатиме зі Львова о 22:24 та прибуватиме до Одеси о 08:43. У зворотному напрямку відправлення о 21:59 та прибуття до Львова о 08:04. Передбачені зупинки на станціях Тернопіль, Хмельницький, Жмеринка.

Квитки можна буде придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

В Укрзалізниці переконують, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також посилили обробку постільної білизни під час прання.

«У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири. У вагонах розміщені рекомендаційні наліпки щодо правил особистої гігієни в умовах карантину. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд», — йдеться у повідомленні.

Для посадки в поїзд пасажири обов’язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. Пасажирам рекомендують якнайменше пересуватися вагонами.

Тимчасово у поїздах не пропонуватимуть напої та кондитерські вироби. А окріп за потреби надаватимуть пасажирам у власний посуд.

Джерело: Громадське