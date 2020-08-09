Відповідно до рішень комісій з питань техногенно–екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо пом’якшення карантинних заходів, регіональна філія “Львівська залізниця” відновлює приміське сполучення з Луцьком та Тернополем, а також збільшує кількість приміських поїздів у сполученні Львів – Тернопіль.

Про це інформує Львівська залізниця, пише DailyLviv.

Починаючи з 9 серпня, за маршрутами та з усіма графіковими зупинками курсуватимуть поїзди:

№ 6396 Ковель – Луцьк;

№ 6369/6370 Ківерці – Стоянів – Ківерці;

№ 6042 Львів – Тернопіль;

№ 6045 Тернопіль – Львів;

Починаючи з 10 серпня:

№ 6352 Луцьк – Здолбунів;

№ 6047 Тернопіль – Красне;

№ 6204 Тернопіль – Підволочиськ;

№ 6207 Підволочиськ – Тернопіль;

№ 6208 Тернопіль – Підволочиськ;

№ 6244 Тернопіль – Ланівці;

№ 6277 Тернопіль – Заліщики;

№ 6253 Тернопіль – Підвисоке.

Починаючи з 11 серпня:

№ 6232 Красне – Тернопіль;

№ 6201 Підволочиськ – Тернопіль;

№ 6241 Ланівці – Тернопіл;

№ 6270 Заліщики – Тернопіль;

№ 6252 Підвисоке – Тернопіль.

Крім того, Львівська залізниця збільшує кількість приміських поїздів у сполученні Львів – Тернопіль. Починаючи з 10 серпня, курсуватиме поїзд № 6046 Львів – Тернопіль, а з 11 серпня – № 6041 Тернопіль – Львів.

Детальніше з розкладом руху поїздів на маршрутах прямування можна ознайомитися на офіційному сайті регіональної філії “Львівська залізниця”.