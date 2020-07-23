Понад сто байкерів проїхало через Тернопіль у рамках Всеукраїнського «Мотопробігу Єдності».

Його учасники вирушили регіонами України на підтримку територіальної цілісності нашої держави.

Львів’янин Ігор Матющенко долучається до «Мотопробігу єдності» вдруге. Чоловік переконаний, що такий захід об’єднує жителів різних регіонів, що важливо в умовах російсько-української війни. «Наша країна зараз переживає складні часи. Тому важливо, як ніколи, єднатися. Оскільки таким чином ми показуємо всьому світові, що немає заходу чи сходу, а є одна країна».

Всеукраїнський «Мотопробіг єдності» організовують четвертий рік поспіль. Цього року байкери долають понад шість тисяч кілометрів, – розповів організатор мотопробігу Микола Спірідонов. Вони планують відвідати понад п’ятдесят українських міст. «Маршрут довжиною понад 6 тисяч кілометрів охоплює 54 міста, серед яких майже всі обласні центри. Особливістю пробігу є традиційна символіка – державний прапор України з підписами та побажаннями всіх охочих, хто долучатиметься дорогою. Загалом близько півсотні учасників взяли участь у старті забігу. Байкери з Ужгорода вирушили в Мукачево, Берегово, Хуст й завершили «закарпатський день» у Рахові. Після цього відвідали міста: Івано-Франківськ, Стрий, Львів, Луцьк, Рівне й Тернопіль».

Завершиться пробіг 2 серпня у Запоріжжі на острові Хортиця. У місті Чонгар на Херсонщині відбудеться церемонія передавання кримськотатарського прапора в тимчасово анексовану Автономну Республіку Крим.

Софія Романська