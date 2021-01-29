Швидкісні потяги Skoda планує запустити «Укрзалізниця» після ремонту. Один із них курсуватиме через Тернопіль. Це потяг №748/747 «Київ – Тернопіль – Київ».

Як повідомляє uz.gov.ua, серед напрямків:

– №720/719 Київ – Харків – Київ;

– Київ – Вінниця – Київ.

У потягах замінятимуть зношені частини, проводитимуть антикорозійні роботи, змастять рухомі деталі й поміняють несправне чи пошкоджене обладнання салону, пише Терен.

Ремонт планують завершити до кінця 2021 року. Хоча усе залежить від діагностики, яку зроблять у Чехії та в Києві спеціалісти Skoda, а також від строку постачання виробниками колісних пар, що мають повністю замінити.