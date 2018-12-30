Через Тернопіль курсуватиме чотири десятки “новорічних” потягів. ВІДЕО

30/12/2018 Розмір тексту:

“Новорічні” поїзди будуть курсувати через Тернопіль. Загалом на зимові свята в Україні призначено 38 додаткових поїздів на 302 рейси. Зокрема, через наше місто проїжджатиме шість додаткових поїздів.

Традиційно найпопулярнішими зимовими напрямками є Львів, Закарпаття та Прикарпаття, тому більшість поїздів курсуватимуть саме на захід країни, повідомляє TV-4.

Напередодні новорічно-різдвяних свят “Укрзалізниця” збільшила кількість поїздів у всіх напрямках. Побільшає потягів і через залізничну станцію “Тернопіль”. Зокрема, через наше місто проїжджатиме шість додаткових поїздів — частина в парні числа, частина — в непарні. З 29 грудня до 10 січня щоденно курсуватиме додатковий поїзд №72 “Ужгород-Запоріжжя” (через Київ). Також додатково призначено потяг “Львів-Одеса” та “Чернівці-Київ”. Традиційно найпопулярнішими зимовими напрямками є Львів, Закарпаття та Прикарпаття, тому більшість поїздів курсуватимуть саме на захід країни.

Потяг №96 сполученням Львів-Черкаси призначили додатково на 31 грудня та 6, 10, 14 січня. Поїзд №228 “Ужгород-Одеса” курсуватиме з 26 грудня до 15 січня у непарні числа. А потяг №182, що рухається за маршрутом Львів-Київ призначено на 29, 30 грудня і 4,5, 8, 9, 12, 13 січня.

Як пояснюють в “Укрзалізниці”, в компанії постійно моніторять ситуацію із пасажиропотоком і, відповідно, реагують збільшенням рейсів для забезпечення потреб пасажирів, особливо у святковий період. Квитки на потяги можна придбати у касах та через інтернет.