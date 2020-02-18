Голова обласної ради Віктор Овчарук підписав розпорядження щодо проведення ХІІІ сесії обласної ради.

У документі йдеться:

“Зважаючи на вимогу уповноважених представників депутатських фракцій у Тернопільській обласній раді від 18 лютого 2020 року, відповідно до частин четвертої та десятої статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» скликати 19 лютого 2020 року об 11.00 годині в приміщенні конференцзали Тернопільської обласної ради тринадцяту сесію Тернопільської обласної ради шостого скликання.

Враховуючи пропозицію уповноважених представників депутатських фракцій у Тернопільській обласній раді, на розгляд тринадцятої сесії винести питання «Про напружену ситуацію, що складається в Тернопільській області через інформацію, яка набула поширення 17 лютого 2020 року, стосовно намірів Уряду України розмістити на території Тернопільської області в селі Конопківка Теребовлянського району в санаторії «Медобори» близько 100 осіб, евакуйованих із Китаю”.

Нагадаємо, сьогодні сесія Микулинецької селищної ради прийняла звернення до президента з проханням не допустити розміщення евакуйованих осіб у санаторії “Медобори”.

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