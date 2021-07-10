Надзвичайну пожежну небезпеку оголосили на Тернопільщині.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, стовпчики термометрів вдень сягатимуть 33 градусів вище нуля. Місцями буде ще тепліше. Відтак розкладати вогонь просто неба у цей період заборонено.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, Тернопільщина цими днями перебуватиме у гарячому повітрі. Втім, місцями у регіоні можливі короткочасні дощі, вітер – південно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі опускатиметься до 16 градусів тепла, вдень підвищуватиметься до 33 градусів вище нуля.

«Вихідними Україна перебуватиме у гарячому повітрі. Важливо відмовитися від шашликів, від усього, що потребуватиме вогнища. Пожежна небезпека зростає, одна вуглинка, іскорка чи недопалок можуть спровокувати пожежу, задимленість на дорогах, серйозні небезпечні наслідки для здоров’я, майна та навіть життя. Спека із температурою повітря +29 +33 градуси поєднуватиметься із сухим повітрям. Опадів в Україні завдяки антициклону не буде, лише завтра на крайньому заході близькість атмосферного фронту зумовить короткочасні локальні грозові дощі», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, послаблення спеки можливе з 18-19 липня. Свіжість до західного регіону принесуть дощі та грози.