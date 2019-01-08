Через сильні морози на Тернопільщині розгорнули пункти обігріву

08/01/2019 0
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Близько 250 пунктів обігріву розгорнули на Тернопільщині. Вони працюватимуть цілодобово. Там можна не лише зігрітися, а й отримати першу медичну допомогу.

Стаціонарні пункти обігріву діють на Тернопільщині від початку січня. Облаштували їх для надання допомоги людям під час зниження температурних показників.

«Пункти обігріву працюють в усіх районах області. Переважно вони облаштовані у лікувальних закладах. Дізнатися про їхнє безпосереднє розміщення можна в управлінні ДСНС. У пунктах обігріву зможуть отримати допомогу водії, ті, хто в дорозі, а також будь-які потребуючі особи. Нагадуємо, при плануванні поїздок на далекі відстані подбайте про достатню кількість пального, теплий одяг, візьміть в дорогу їжу та гарячі напої», – повідомляють в управлінні ДСНС в області.

Під час сильних морозів діятимуть стаціонарні пункти обігріву і в Тернополі. Вони працюватимуть цілодобово. Розгорнуть такі заклади у парках і в центрі міста.

Щодо прогнозів метеорологів, то найближчими днями передбачають досить морозяну погоду. Вночі стовпчики термометрів знижуватимуться від 10 до 15 градусів морозу.  Як повідомили в Укргідрометеоцентрі, у  Тернопільській області передбачається хмарна погода, часом сніг, місцями значний сніг. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с, хуртовини.

Софія Романська

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