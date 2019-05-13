Дитина з опіками у лікарні та пошкоджені вогнем дві кімнати – це наслідки пожежі, яка виникла в одному із сіл Лановецького району.

Повідомлення про нещастя надійшло на лінію “102” від диспетчера служби надзвичайних ситуацій.

Як з’ясувалося, причиною пожежі стала звичайна воскова свічка. У будинку готувалися до відправи по померлому. В труні горіла свічка. Проте над ранок, родичі вийшли з будинку по господарських питаннях, свічка догоріла і спалахнула пожежа в результаті якої постраждав десятирічний хлопчик. Він спав у сусідній кімнаті. Його з термічними опіками третього ступеня госпіталізували в реанімаційне відділення.

За попередніми даними, у дитини вогонь пошкодив тулуб, стегно, спину та верхні дихальні шляхи. Загрози життю хлопчика немає.

Даний факт внесений в ЄРДР за статтею 270 частина 1 ККУ – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, повідомляють у поліції.